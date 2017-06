Stelling: Twee ijsbanen in Drenthe kan best

ASSEN - De kans is groot dat Drenthe twee ijsbanen krijgt. De plannen in Hoogeveen krijgen steun van Gedeputeerde Staten en Assen wil de plannen voor een ijsbaan hoe dan ook doorzetten.

De ijsbaan in Hoogeveen voldoet aan de voorwaarden van de provincie en komt daarom in aanmerking voor een subsidie van vijf miljoen euro.Assen wil van de provincie weten waarom hun ijsbaanplan niet goed genoeg is voor subsidie. De gemeente wil het anders zelf wel gaan doen.Wat vindt u? Is Drenthe groot genoeg voor twee ijsbanen? Of is dat overdreven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over de moeizame kabinetsformatie. We vroegen u of de PVV nu ook betrokken moet worden bij de onderhandelingen. 2.843 mensen brachten hun stem uit. Ruim 63 procent van de stemmers is het hier mee eens. Ruim 36 procent ziet dit niet zitten.