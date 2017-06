Verdachte overval supermarkt Assen nog op de vlucht

Agenten onderzoeken de omgeving (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De man die gisteravond de Jumbo in winkelcentrum Cité in het centrum van Assen overviel is nog spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen.





Lees ook: Overval op supermarkt in Assen De man bedreigde medewerkers met een mes. Hij rende de winkel uit zonder geld. Na een zoekactie door de politie in de omgeving van de supermarkt is de verdachte niet gevonden.