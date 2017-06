PvdA Hoogeveen hamert opnieuw op zwembad in plaats van ijsbaan

HOOGEVEEN - De PvdA in Hoogeveen wil dat er opnieuw gekeken wordt naar de komst van een nieuw zwembad in plaats van een ijsbaan in Hoogeveen.

De partij noemt het onwenselijk dat er zowel in Hoogeveen als in Assen een ijsbaan komt.Gedeputeerde Staten wil de ijsbaanplannen in Hoogeveen ondersteunen met vijf miljoen euro. Assen wil, met of zonder hulp van de de provincie, ook een ijsbaan gaan bouwen. "Als Assen ook gaat bouwen, kun je beter een zwembad in Hoogeveen bouwen", zegt Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA.De PvdA gaf eerder al aan dat de gemeente Hoogeveen beter niet garant kan staan voor de bouw van de ijsbaan. De partij vindt een investering en garantstelling van in totaal 17,7 miljoen euro veel te veel. "Je moet kijken naar wat de mensen in Hoogeveen willen. Een bovenregionale sportvoorziening kan net zo goed een zwembad zijn en daar is zeker animo voor", aldus Oosting.De PvdA ziet liever een goed en modern zwembad in Hoogeveen. De Dolfijn is volgens de partij gedateerd en kwijnt weg. "Er wordt weinig gebruik van gemaakt door Hoogeveners. Het is echt niet meer van deze tijd. We houden het al jaren in de benen, maar het is niet aantrekkelijk meer", zegt Oosting.