Nachtburgemeester Assen wil Talent Stage terug

ASSEN - Nachtburgemeester Zed Zeedy van Assen hoopt op een terugkeer van het Talent Stage tijdens het TT Festival.

Het podium voor beginnende regionale bands en dj's was vorig jaar voor het eerst, maar is dit jaar wegbezuinigd."Een betreurenswaardige zaak", zegt Zeedy. "Het is een duidelijk gemis. Vorig jaar stond het podium op een achteraf locatie, waardoor er weinig publiek op af kwam. Bovendien speelde er geen muziek tussen de acts.""Waar het mij om gaat is dat onze regionale talenten ook een podium krijgen. Want dat is er nu niet meer", aldus Zeedy. Hij hoopt morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Assen zijn zegje te kunnen doen. "Ik wil dat de gemeente een beding opneemt waarin staat dat bij het organiseren van het TT Festival er ook een podium moet komen voor nieuw talent."