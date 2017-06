Kleine hennepkwekerij ontmanteld in Emmen

Hennep ontdekt (foto: pixabay.com)

EMMEN - In een woning aan de Ruinerbrink in Emmen is vanmorgen een hennepkwekerij ontmanteld.





De politie vond in de woning 63 hennepplanten. De bewoner moet zich melden op het politiebureau en zal worden verhoord.