Laatst opgegraven hunebed te zien bij Hunebedcentrum in Borger

BORGER - Hein Klompmaker is een trots man. De directeur van het Hunebedcentrum in Borger kijkt vanaf een verhoging naar zijn nieuwste aanwinst. Alhoewel nieuw, oorspronkelijk komt het uit 1968.

In het Hunebedcentrum is vanaf nu een replica te zien van hunebed D26 uit Drouwen.Zo'n vijftig jaar geleden werd het laatste hunebed opgegraven. Wekenlang zwoegden archeologen om mogelijke schatten onder het hunebed te vinden. Tijdens de werkzaamheden werd een foto gemaakt van hoe het hunebed in Drouwen er op dat moment bij lag. Het is die plaat die als voorbeeld diende voor het hunebedcentrum om het stenen complex na te bouwen."Dit is echt het summum", vertelt Klompmaker. Het centrum heeft verschillende oude filmpjes, foto's en gegevens van de opgraving waardoor ze steen voor steen het hunebed nauwkeuring konden nabouwen. "We laten hier echt zien hoe het eruitziet als het uitgegraven is."Naast het nieuwste hunebed in Borger staat een gele schaftkeet, bedoeld om de situatie uit 1968 na te bootsen. "Je moet je voorstellen dat een archeoloog wel even bezig is met het uitgraven. Dat is niet een kwestie van 's ochtends beginnen en dan ben je binnen een paar uurtjes klaar. Zo'n soort keet stond er toen ook, dus dat willen we laten zien", legt Klompmaker uit.Tijdens het opgraven van het hunebed in 1968 vonden archeologen honderden scherven van historische potten. "Dan wil je weten of die aan elkaar passen. Of het bijvoorbeeld een trechterbeker is of wat dan ook", aldus Klompmaker. Aan de Universiteit van Amsterdam is twintig jaar gewerkt om deze scherven aan elkaar te lijmen. Het resultaat is binnen te aanschouwen in het museum van het hunebedcentrum."Dit is het meest bijzondere wat je als museum kunt doen. Dat je zowel binnen als buiten iets hebt dat met elkaar te maken hebt", vertelt Klompmaker. Het hunebed buiten is het slotstuk van de aanleg van het Oertijdpark. Een groot openluchtgedeelte met oude grafheuveltjes, huisjes uit onder andere de ijzertijd en tempeltjes.Klompmaker: "Het decor is af. Het park zoals wij het ons hadden voorgesteld is zoals het er nu uitziet." De komende tijd wil de directeur verschillende activiteiten op touw zetten om de geschiedenis van de hunebedden toe te lichten. Bijvoorbeeld door mensen verkleed als oermensen verhalen te laten vertellen. Maar voor het zover is kijkt hij eerst nog even trots naar zijn nieuwste aanwinst, een indrukwekkend stel stenen met een mooi verhaal.