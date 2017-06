Verdachte drugszaak wordt bedreigd en wil proces achter gesloten deuren

ASSEN - Willem S., de verdachte in de grote drugszaak in Meppel, wordt bedreigd. Daarom wil advocate Mireille Grinwis-Veldman dat de rechtbank in Assen de zaak tegen S. achter gesloten deuren behandelt.

Dat zei Grinwis-Veldman vandaag op de eerste zittingsdag, waarop vijf van de acht verdachten terechtstaan. “Ik wil nu niets verklaren, want ik voel mij bedreigd”, aldus de 43-jarige S. uit Dronten. Officier van justitie Henk Mous vindt het niet nodig dat S. achter gesloten deuren wordt berecht. “De openbaarheid van rechtszaken is een groot goed”, aldus de aanklager.Vrijdag staan medeverdachten Ivo J. (28) uit Meppel, die openheid van zaken gaf bij de politie en sindsdien wordt beveiligd door justitie, en Pascal W. (44) uit Duitsland wel achter gesloten deuren terecht. Dat heeft volgens de aanklager met hun veiligheid te maken.De advocaten van de medeverdachten hebben daar problemen mee. “Als dat gebeurt, hebben het Openbaar Ministerie en de rechtbank meer informatie dan de verdediging, want wij mogen er niet bij zijn en dat wringt”, aldus advocaat Louis de Leon van hoofdverdachte Saied H. uit Meppel.Maandag kondigde hij al aan dat hij van plan is de rechtbank te gaan wraken als ze niet met een betere uitleg komt over de reden om de behandeling van J.’s zaak achter gesloten deuren te doen. De rechtbank heeft daar alleen over gezegd dat ze dat wil om J. ‘in alle vrijheid te kunnen laten verklaren’. Die uitleg vindt hij onvoldoende. De rechtbank komt straks met een reactie.Ook de advocaten van de andere verdachten stelden er vragen over. Verder hebben ze de rechtbank verzocht of zij alsnog bij de besloten zitten aanwezig mogen zijn vrijdag.Behalve H. en S. staan woensdag ook Meppelers Kamal A. (33) en Mel E. (34) terecht. Ook Hassan H. (53), de oom van Saied uit Almere, staat voor de rechter. De groep wordt onder meer verdacht van het smokkelen van 88 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek, cokehandel in Nederland en Duitsland en het voorbereiden van een nieuw drugstransport van 400 kilo. De rechtszaak duurt tien dagen.