'Melkboeren hebben slecht jaar achter de rug'

Lage melkprijs (foto: archief RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Melkboeren kijken volgens LTO Nederland terug op het één na slechtste zuiveljaar ooit. Zuivelondernemingen kregen in 2016 gemiddeld 28,30 euro per honderd kilo melk, meldt de branchevereniging vandaag op basis van een internationaal onderzoek door ZuivelNL.

De gemiddelde melkprijs bereikte net niet het dieptepunt van 2009. Volgens LTO-voorman Kees Romijn voelde het echter wel als een dieptepunt "gezien de lange periode van steeds maar dalende melkprijzen." Daardoor raakten veel bedrijven in de problemen.



Grote prijsverschillen

De prijsverschillen binnen Europa waren groot. Melkveehouders die leverden aan het Italiaanse Granarolo ontvingen de hoogste prijs: 36,83 euro per honderd kilo melk. Melkveehouders die leverden aan het Ierse Glanbia moesten met 22,90 euro genoegen nemen. FrieslandCampina stond op de vierde plaats met een prijs van 30,80 euro.



Aan het einde van 2016 was herstel van de zuivelmarkt zichtbaar en dat herstel zette zich ook in de eerste helft van 2017 door. LTO doet geen voorspellingen voor het komend halfjaar.



Onder de kostprijs

Milieudefensie vindt de situatie niet langer houdbaar. "Deze prijzen liggen dik onder de door Brussel vastgestelde kostprijs" , aldus campagneleider Bart van Opzeeland, die dan ook pleit voor een minimumprijs voor melk. Alleen als melkveehouders fatsoenlijk betaald krijgen voor hun melk, kunnen zij volgens de milieuorganisatie duurzamer gaan werken.