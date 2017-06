Nieuw schoolplein in Coevorden maakt einde aan nare periode

De opening van het schoolplein (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

COEVORDEN - De kinderen van de brede school SOM in Coevorden hebben weer een schoolplein waarop naar hartelust gespeeld kan worden. Het nieuwe schoolplein werd vanmiddag officieel in gebruik genomen.

Eind vorig jaar brandde een opslagschuurtje bij de school door vandalisme af. De verzekering dekte wel de schade aan het gebouw, maar vergoedde de verwoeste speelattributen niet. Dankzij hulp van een plaatselijke supermarkt en de Johan Cruyff Foundation is het schoolplein nu weer aantrekkelijk.



De opening van het ‘schoolplein 14’ gebeurde door een vertegenwoordiger van de supermarkt, door mascotte Cruyffie en door mini-Miss Ganzenhoedster Kaithlyn Kroezen. “We zijn heel blij, dit is toch wel de afsluiting van een nare periode”, aldus Marije Ribbink van de brede school.



Er blijft nog wel wat te wensen over. Zo probeert de school met de ouders om nog kunstgras aan te leggen.

