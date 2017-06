Advocaten Maggiora mogen besloten zitting toch volgen

ASSEN/MEPPEL - De advocaten van de verdachten in drugszaak Maggiora mogen de zitting achter gesloten deuren in de rechtbank in Assen vrijdag toch volgen. Dat heeft de rechtbank vanmiddag besloten.

Vrijdag staan verdachten Ivo J. (28) en Pascal W. (44) terecht. De advocaten van de vijf verdachten die vandaag terechtstaan, onder wie hoofdverdachte Saied H. (33) uit Meppel, vinden het vooral belangrijk om te horen wat J. gaat zeggen in de rechtszaal. Dit omdat hij bij de politie bijna veertig verklaringen heeft afgelegd over de criminele bende. Daarin belast hij zijn medeverdachten.De advocaten gaven aan dat zij dezelfde informatie als de rechtbank en het Openbaar Ministerie willen hebben over wat J. op de zitting gaat zeggen. De rechtbank houdt daar rekening mee. De vijf advocaten mogen in een aparte kamer in de rechtbank via een videoverbinding meekijken.Ook Pascal W. heeft over zijn medeverdachten belastende verklaringen afgelegd bij de politie. Hij en J. verblijven nu op een veilige plek. Dit omdat vorig jaar bij de politie informatie binnenkwam dat hoofdverdachte Saied H. de twee uit de weg wilde ruimen.Verder besloot de rechtbank dat de zaak tegen verdachte Willem S. (43) uit Dronten niet achter gesloten deuren wordt behandeld. Hij gaf vanochtend aan dat hij zich bedreigd voelde. De rechtbank vindt dat niet genoeg reden om hem ook achter gesloten deuren te horen.De acht verdachten in Maggiora worden verdacht van onder meer het smokkelen van 88 kilo cocaïne vanuit de Domicaanse Republiek, cokehandel in Nederland en Duitsland en het voorbereiden van een nieuw drugstransport van 400 kilo. De rechtszaak duurt tien dagen.Vandaag bespreekt de rechtbank de import van de 88 kilo coke met Saied H., Willem S. en Hassan H. (53) uit Almere. Die laatste haalde als vrachtwagenchauffeur de containers met cocaïne vanuit de haven van Antwerpen. Hij ontkent dat hij wist dat er coke in zat. Ook staan Meppelers Mel E. (34), die wordt gezien als financier van de cokehandel, en Kamal A. (33) uit Meppel terecht.