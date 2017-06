'Geef mij een ton en ik bouw zelf een geluidscherm langs de N34'

Twee inwoners uit Dalen willen op z'n minst twee geluidschermen bij hun woningen vlakbij de N34 (foto: archief RTV Drenthe)

DEN HAAG/DALEN - Twee Dalenaren die vlak bij de N34 wonen eisten vandaag bij de Raad van State op zijn minst twee geluidschermen, als de provincie delen van de doorgaande weg gaat verdubbelen.

"Geef mij een ton en ik bouw zelf een geluidscherm langs de N34", zei een van de mannen uit Dalen vandaag.



'Geluidschermen duurder dan isoleren'

Daar vocht hij met zijn buurman tegen een besluit van de gemeente Coevorden en provincie Drenthe om de deels N34 te verdubbelen. Daarbij weigeren zij extra geld uit te trekken voor twee geluidschermen bij de woningen van de twee mannen, respectievelijk 27 en 80 meter van de N34.



Volgens een geluiddeskundige van de provincie zijn geluidschermen veel duurder dan het extra isoleren van de gevels van de woningen. Dat schommelt rond de 20.000 euro per woning en een geluidscherm kost ruim 100.000 euro. Volgens een van de mannen is dat niet helemaal waar en rommelen Coevorden en Drenthe een beetje met de cijfers.



'Verkeer wordt stiller'

Beide mannen vrezen veel meer verkeersherrie dan waar de provincie van uitgaat. De geluiddeskundige legde tijdens de zitting uit dat Drenthe een 'geluidkorting' van twee decibel mocht gebruiken, omdat in die toekomst het verkeer stiller wordt.



Ook het bandengeluid neemt af door een combinatie van stil asfalt en fluisterbanden. De Dalenaren geloven er niets van, maar konden het tegendeel niet bewijzen.



Isoleren

Verder meent een van de mannen dat de provincie en gemeente straks evenveel geld kwijt zijn als ze alleen de woningen isoleren. Volgens de Dalenaar worden de woningen veel minder waard en zal de gemeente een fiks bedrag aan planschade uit moeten keren. Hij had aan een bekende aannemer uit de buurt gevraagd of hij zijn huis voor 22.000 euro extra kon isoleren. “Dat dacht ik niet, zei mijn aannemer, die schat dat het drie keer zoveel kost. Dan zit je al bijna aan de ton,” aldus de man.



De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.