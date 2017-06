HOOGEVEEN - "Tien jaar geleden stonden hier, wat ooit Park Dwingeland was, overdag allemaal nog bomen. 's Avonds kwam de downburst en die heeft eigenlijk het hele park vol bomen verwoest. De bomen zijn als luciferstokjes naar beneden gekomen", aldus wethouder Jan Steenbergen die terugblikt op het noodweer in Hoogeveen.

De windschering liet een gigantische ravage achter in het centrum van Hoogeveen. Steenbergen herinnert zich dat nog als de dag van gisteren. "Je kon niet meer naar buiten kijken, het was hartstikke zwart." Ontzettend veel bomen sneuvelden, vielen op auto's of zelfs op huizen. De totale schade bedroeg 1,4 miljoen euro.Een van de families die getroffen werd door de downburst was de familie Van de Steeg. Terwijl vader Dick samen met de buurman bij een boot aan het kijken was in Noordscheschut, werd het huis, met daarin dochter Esther en moeder Zwanet zwaar getroffen. De rukwind joeg het dakleer van het dak, waardoor het hele huis vol water liep. "Het water stond overal. In de kamer in de slaapkamers, in de kasten, alles was nat. Er was niets tegen te doen", vertelt Zwanet. Vijf maanden kon het gezin niet thuis wonen.Nu, tien jaar later, zijn de littekens van de downburst nauwelijks nog zichtbaar. De enige plek die nog duidelijk herinnert aan die bewuste 14 juni is Park Dwingeland midden in het centrum. "Dit is het laatste litteken wat nog opgeknapt moet worden", vertelt wethouder Steenbergen. "Daar gaan we dit jaar en volgend jaar mee aan de slag, om hier een heel mooi en nieuw stadspark van te maken", besluit de wethouder.Daarmee verdwijnt ook het laatste restant van de downburst uit het straatbeeld, maar vergeten, dat doen de Hoogeveners de storm nooit.