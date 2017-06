Eerste vaatje Hollandse Nieuwe in Assen levert 14.250 euro op

De totale opbrengst van de actie is 14.250 euro (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De nieuwe haring is er weer (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

ASSEN - Vanaf vandaag is-ie er weer: de nieuwe haring. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, van haringboer Geert de Valk, kwam vanmiddag per boot aan in Assen en werd voor 10.500 euro geveild.

Citymanager Ronald Obbes hoopte vooraf nog op minimaal 5.000 euro. "Ik ben hier eigenlijk al sinds mijn veertiende bij betrokken. We proberen de haring kenbaar te maken op het moment dat de Hollandse Nieuwe weer verkocht mag worden. We hebben nu besloten om het vandaag iets groter en professioneler aan te pakken. We gaan de haring hier veilen om een groot bedrag bij elkaar te krijgen voor het goede doel."



De totale opbrengst van de actie is 14.250 euro en gaat naar het nieuwe Taalhuis in de stad. Het Taalhuis in Assen probeert de laaggeletterdheid terug te dringen.



Een op de negen inwoners van de stad is laaggeletterd. Met de opbrengst van de haringparty wil Obbes samen met het Taalhuis een bijeenkomst organiseren. "We willen kijken om zoveel mogelijk geld op te halen om iets te organiseren en partijen die iets kunnen betekenen in het terugdringen van laaggeletterdheid bij elkaar te brengen."