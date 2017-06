TT-voorzitter Arjan Bos: Wij zijn niet bang voor concurrentie Formule 1

MOTORSPORT - De TT wordt op dezelfde dag verreden als de Formule 1-race in Azerbeidzjan. De MotoGP-race in Assen wordt daarom vervroegd. Maar de voorzitter van het TT Circuit Arjan Bos is niet bang dat het toeschouwers gaat kosten.

"Als ik zie hoe goed de voorverkoop is gegaan. Vorig jaar waren we uitverkocht en dit jaar gaat het zelfs nog een stuk sneller, dus we zijn heel positief gestemd. Ik reken gewoon weer op full house", zegt Bos vastbesloten.



Verder was het een grote goed-nieuws-show tijdens de persconferentie van de 87e TT. De nieuwe haarbochttribune is inmiddels opgeleverd en al lang uitverkocht. Dat geldt overigens voor alle 53.000 tribunekaarten. Verder ligt er een nieuw glasvezelnetwerk rond het TT-circuit waardoor iedereen contactloos kan betalen en zijn de races spannender dan ooit.



Witte Reus terug op TT

Wil Hartog is de extra blikvanger deze TT. De grasdroger uit Abbekerk won exact veertig jaar geleden in Assen. Hij is inmiddels 69 jaar en nog altijd even kwiek. Op de TT-zondag rijdt hij een ereronde met z'n kornuiten van toen.



"Ik vind het een hele eer dat ze de moeite nemen. Want ik weet dat het heel lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Het is op de dag af precies veertig jaar geleden dat ik de TT won en ik kijk er nu al naar uit om de mooiste dag van m'n leven in herinnering mee te maken", zegt Hartog.



Spectaculaire race Formule 1 vs MotoGP

Op de donderdag voor de TT staat er nog een bijzondere race op het programma. De Franse MotoGP coureur Johann Zarco zal het dan met z'n motor opnemen tegen de Formule 1-auto van Bruno Senna, het neefje van Ayrton Senna.



Walid Soppe (17) uit Coevorden.moet de Drentse eer hoog houden. Hij rijdt twee races in de Red Bull Rookies Cup.

