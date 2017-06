Nina Hiddema interim-directeur Stichting Landgoed Mensinge

RODEN - Nina Hiddema wordt tijdelijk directeur van Landgoed Mensinge. Dat hebben het bestuur van de stichting en de gemeente Noordenveld besloten.

De directie en het bestuur van het landgoed maakten eind mei bekend te stoppen. Het bestuur kon de wens van de gemeenteraad niet uitvoeren. De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Het landgoed raakte daardoor in financiële nood. De schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.Volgens de gemeente Noordenveld kwam de continuïteit van Mensinge in gevaar door het opstappen van het bestuur en door ziekte van de voorganger van Hiddema, Ids Dijkstra. "Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Mensinge zijn in gesprek gebleven over de toekomst van het landgoed. Voor beide partijen is het belangrijk dat de activiteiten door kunnen gaan en de bedrijfsvoering doorgang kan vinden. Daarom is gekozen voor een interim-manager die per direct aan de slag gaat op het landgoed", licht de gemeente de keuze in een persbericht toe.Wethouder Alex Wekema is blij met Hiddema als interim-dircteur. "Het is voor het huidige bestuur en voor ons als gemeente belangrijk dat er continuïteit geboden wordt aan de activiteiten van het landgoed, te weten: theater en cinema De Winsinghhof, de Havezate en De Landskeuken. De theatervoorstellingen gaan dus gewoon door."Hiddema was sinds september 2011 directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal. In april heeft ze haar vertrek aangekondigd. Daarvoor was ze waarnemend directeur van RTV Drenthe.