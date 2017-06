Denktank wil volwaardig ziekenhuis houden in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen moet een volwaardig ziekenhuis blijven. De zogeheten Denktank Ziekenhuis Bethesda, die onderzoek deed naar de ziekenhuiszorg in Hoogeveen, vreest dat Bethesda uitgekleed wordt.

De denktank werd in het leven geroepen na een discussiebijeenkomst in theater De Tamboer. Tijdens die discussie kreeg Treant Zorggroep, waar Bethesda onder valt, er flink van langs. In de denktank zitten dertien Hoogeveners, onder wie oud-politici, artsen, ondernemers en burgers. Volgens de denktank heeft Treant na die bijeenkomst onvoldoende actie ondernomen om de vrees in Hoogeveen weg te nemen. Vanavond werd een rapport overhandigd aan de gemeenteraad.Een volwaardig ziekenhuis is volgens de denktank een ziekenhuis waar je te allen tijde veilig geboren kan worden of waar je in een levensbedreigende situatie in 'veilige handen' bent. Ook moet het ziekenhuis een plek zijn, waar je kan sterven met 'maximale zorg aan het bed en in de nabijheid van geliefden'.De denktank vindt dat de zorg in Hoogeveen te veel wordt afgeslankt. Zo is de groep niet blij dat bijvoorbeeld de oogheelkundige zorg uit Hoogeveen verdwenen is en dat verschillende diensten overgeheveld zijn naar Emmen. Ook het ontbreken van ouderenzorg is de denktank een doorn in het oog. "Ziekenhuis Bethesda is niet aan te merken als een seniorvriendelijk ziekenhuis."Volgens de denktank moet het ziekenhuis een polikliniek hebben waarin alle specialismen aanwezig zijn. Daarnaast moet de spoedeisende hulp op elk moment van de dag gegarandeerd zijn. "Door Treant is aangegeven dat er op dit moment vier à vijf dagen per week tijdens 'kantooruren' een spoedeisendehulparts aanwezig is in Hoogeveen. Dat is niet adequaat."Het Scheper Ziekenhuis in Emmen ontpopt zich als hoofdlocatie van Treant, zo stelt de denktank. "De centrale diensten zijn daar immers gevestigd en de tot nu toe bekend geworden plannen zijn aanbod-gestuurd, in plaats van vraag-gestuurd." Er is volgens de denktank geen sprake meer van een arts die de patiënt volgt, maar moet de patiënt naar de arts toe.Ook is de bereikbaarheid van het ziekenhuis onder de maat, vindt de denktank. De verbinding van de ziekenhuizen in Emmen en Stadskanaal met de regio Hoogeveen vormt een probleem. De denktank rekende uit dat als je met de auto van Hoogeveen naar Emmen moet, je in totaal een uur en een kwartier aan reistijd kwijt bent. Wanneer je gebruikmaakt van het openbaar vervoer, moet je rekenen op ruim twee uur reistijd. Maar volgens de denktank kan dat ook oplopen tot drie à vier uur. "Reizen met het ov is volstrekt beroerd."De denktank heeft de laatste tijd informatie verzameld over het ziekenhuis. "Wij hebben niet meer dan publieke bronnen en dat wat ons verteld is. (...) Het ware gewenst geweest, dat wij interne informatie van Treant hadden kunnen krijgen en die mee hadden kunnen wegen in ons denkwerk. (...) Wij hebben begrepen dat een deel van de door ons gewenste informatie als bedrijfsgevoelig wordt aangemerkt."