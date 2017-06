Man rijdt ruim 60 kilometer per uur te hard op N33: rijbewijs ingenomen

De man reed op zijn motor 167 kilometer per uur op de N33 (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - In Gieten heeft de politie vanavond een 44-jarige motorrijder uit Rotterdam van de weg gehaald die meer dan 60 kilometer per uur te hard reed.

De man reed 167 kilometer per uur op de N33 bij Gieten, op een plek waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan. De politie heeft het rijbewijs van de man ingevorderd.