Hunebedwachters passen op grafmonumenten in Emmen: Jammer dat het nodig is

De Hunebedwatchers in Emmen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - De twee hunebedden in de wijk Angelslo in Emmen worden al 25 jaar in de gaten gehouden door een groep vrijwilligers. Als echte 'hunebedwachters' zien zij erop toe dat er geen zwerfvuil bij de eeuwenoude monumenten wordt achtergelaten.

De vrijwilligers van de Stichting Archeologie en Monument (SAM) hebben vrijwel altijd beet. "Kijk, chipszakjes en lege flesjes, het is weer raak vandaag", zegt Jo-Ann Jonkers. Haar rondje langs hunebed D47 levert een half gevulde vuilniszak op.



Voorzitter Gerrie van der Veen slaat het met gemengde gevoelens gade. "Het is jammer dat het nodig is. Maar deze twee hunebedden liggen middenin een woonwijk, dan gebeuren dit soort dingen." Van der Veen snapt best dat kinderen graag op de stenen klimmen. "Dat deed ik als kind ook. En als er eens een zakje blijft liggen is dat geen ramp, maar bekladden of erger, dat moeten we niet hebben."



Vernielingen

De hunebedwacht ontstond 25 jaar geleden op initiatief van Sake Jager en boswachter Geerling Kruidhof. "Het was echt nodig", aldus Kruidhof. "Dit hunebed lag nogal verscholen, er was geen toezicht en er waren vernielingen. Voor ons is het erg lastig om als boswachters de wijk in te gaan, dus dit is al 25 jaar een hele mooie oplossing."



Staatsbosbeheer heeft een draaiboek waarin staat wat te doen bij specifieke schade aan de hunebedden.