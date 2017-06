Aantal WW-uitkeringen in Drenthe blijft afnemen

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde met 6,2 procent (Foto: UWV)

ASSEN - In mei daalde het aantal uitkeringen in Drenthe van 14.133 tot 13.256. Nog 5,4 procent van de beroepsbevolking krijgt een WW-uitkering.

Dat is een daling van 6,2 procent, meldt het UWV. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekt het UWV in Drenthe 2.070 WW-uitkeringen minder.



Van de drie noordelijke provincies doet Friesland het het beste. Daar nam het aantal uitkeringen in de afgelopen maand met 6,4 procent af. In Groningen daalde het aantal WW-ers met 4,7 procent.



Financiële sector heeft het moeilijk

Waar het in veel sectoren goed gaat, heeft de financiële sector het moeilijk. Steeds meer kantoren sluiten hun deuren, doordat financiële diensten steeds vaker via internet aangeboden worden. Hierdoor komen functies als administratief medewerker en secretariaatsmedewerker verder onder druk te staan. Hun werk wordt veelal geautomatiseerd.



Het UWV verwacht dat in deze sector de komende jaren nog meer banen gaan verdwijnen. De uitkeringsverstrekker ziet kansen op werk voor deze mensen in zogenaamde klantcontactcentra.