Campagne moet mensen warm maken voor baan in ouderenzorg

ASSEN - Vijftien zorgorganisaties in Noord-Nederland beginnen een campagne om meer mensen te werven voor een baan in de ouderenzorg.

Het gaat om een initiatief van werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord. Begin dit jaar kreeg zij signalen dat er een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden dreigt.De campagne moet ook het negatieve imago van werken in de ouderenzorg verbeteren. Dat imago zou veel mensen ervan weerhouden een baan te zoeken in de ouderenzorg. Via een speciale website kunnen belangstellenden in contact komen met organisaties in de ouderenzorg.In Drenthe doen Icare, Interzorg, Treant Zorggroep, Zorggroep Drenthe en Zorggroep Tangenborgh mee aan de campagne.