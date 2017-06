Ereronde voor Wil Hartog veertig jaar na zege TT Assen

ASSEN - Veertig jaar geleden beleefde Wil Hartog zijn finest moment met een overwinning in de 500cc tijdens de TT Assen. Dit jaar zal hij, op zijn Riemersma Suzuki van destijds, een ereronde rijden met zijn kornuiten van toen.

De inmiddels 69-jarige Hartog is blij dat hij op zondag een ereronde mag rijden."Ik vind het een hele eer dat ze de moeite nemen. Want ik weet dat het heel lastig is om dit voor elkaar te krijgen", aldus de Witte Reus.Speciaal voor de gelegenheid is de Suzuki van Hartog uit het museum gehaald. "Ik kijk er nu al naar uit om de mooiste dag van m'n leven opnieuw in herinnering mee te maken."