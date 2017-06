Stelling: Medische fouten van artsen moeten openbaar blijven

ASSEN - Artsenorganisatie KNMG wil dat artsen die een berisping of boete krijgen, niet meer in het openbaar aan de schandpaal worden genageld. Wat vindt u?

Na een klacht van bijvoorbeeld een patiënt of een familielid van een patiënt bij een Regionaal Tuchtcollege, wordt er een vooronderzoek gestart naar de arts. Mocht uiteindelijk blijken dat hij fout zat, dan komt dat in het beroepsregister te staan en maken lokale media er melding van. En daar hebben artsen het moeilijk mee.De invloed van een tuchtprocedure zou groot zijn voor artsen, zowel persoonlijk als professioneel. Bovendien schiet de patiënt niets op met de informatie, zegt KNMG-voorzitter René Héman tegen de NOS . Een tuchtmaatregel na een individuele klacht van een patiënt zou namelijk niets zeggen over de totale kwaliteit van de arts. Twaalf procent van de zorgverleners die een boete of berisping kreeg, zou zijn gestopt met zijn werk.Vindt u het belangrijk dat medische fouten van artsen openbaar worden gemaakt? Of gaat het publiek dat niets aan?