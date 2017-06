Drentse artiesten openen vaarroute Assen

ASSEN - De Blauwe As, de nieuwe vaarroute door Assen, wordt op vrijdag 15 september geopend door Drentse artiesten die samenwerken met het Noord Nederlands Orkest.

Tangarine, Mooi Wark, Bert Heerink, King of the World en Hangover Paradise treden onder anderen op. De organisatie zegt dat er plaats is voor zo'n 10.000 bezoekers op tribunes langs het water.Het project van de Blauwe As ging in 2012 van start in Assen. Er werden sluizen en bruggen aangelegd, zodat pleziervaartuigen weer een rondje door Assen kunnen maken. Het project kostte zo'n vijftig miljoen euro.Het concert wordt gehouden op een drijvend ponton in het water van De Haven. Het is gratis te bezoeken.