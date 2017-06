Interim-directeur Landgoed Mensinge: Ik wil de rust en stabiliteit terugbrengen

RODEN - "Landgoed Mensinge is een prachtig complex. Voor mij alle reden om van deze uitdagende opdracht iets moois te maken." Interim-directeur Nina Hiddema heeft zin in haar nieuwe baan.

De komende tijd gaat Hiddema stukken lezen en praten met alle betrokkenen rond het landgoed. "Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en geschreven. Ik wil dat de rust terugkeert en gaan werken aan een stabiele toekomst."Gisteren werd bekend dat Hiddema interim-directeur wordt. Zij volgt Ids Dijkstra op. Eind mei stapte de directie en het bestuur van het landgoed op. Mensinge zit financieel in zwaar weer. Vorig jaar boekte het complex 15.000 euro verlies. Het vorige bestuur kon niet aan de wens van de gemeente Noordenveld voldoen om met minder subsidie wel dezelfde activiteiten uit te voeren."Ik heb dit natuurlijk ook allemaal van de zijkant gevolgd. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd met wethouder Wekema en het huidige bestuur", vertelt Hiddema. "Maar ik kan nog niets zeggen over de toekomst of over hoe lang ik interim-directeur blijf. Daarvoor moet ik eerst een beter beeld krijgen van de situatie."Nina Hiddema was sinds september 2011 directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal. In april kondigde ze daar haar vertrek aan. "Ik heb daar een prachtige tijd gehad en ik verlaat het met trots", kijkt ze terug. "We hebben in die periode een bezuiniging doorgevoerd en de communicatie met bezoekers verloopt nu meer via het web. Dat is nu allemaal afgerond. Mijn werk is er klaar."Hoewel Hiddema per direct in dienst is bij Landgoed Mensinge, gaat ze tot en met de zomer ook nog enkele taken afronden bij Geert Teis.