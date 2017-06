20.000 euro voor amateurkunstenaars in Drenthe

Geld voor amateurkunstenaars (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Zeven amateurkunstenaars in Drenthe hebben 20.000 euro gekregen van Maak het in Drenthe. De kunstenaars kunnen met het geld projecten uitvoeren die ze hebben bedacht.

Justin Westera, de zanger van Tot&Met uit Meppel krijgt een financiële bijdrage om een duet te realiseren met Zora Cock, de frontvrouw van de rockband Blackbriar uit Assen. Het duet met de titel Afstand wordt ondersteund door het klokkenspel van de Meppeler toren en het Meppeler Mannenkoor.



Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam, winnaar van de Drentse talentprijs 2016, krijgt geld voor zijn project Wereldpremière Tromboneconcert.Onderdeel van dit project is een nieuw muziekstuk dat wordt uitgevoerd door een symfonieorkest van jonge amateurmuzikanten.



Veejay show

Het grootste bedrag gaat naar de audiovisuele presentatie Live Experience van videokunstenaar Iris Sijbom die met de alternatieve rockband We fall Slowly uit Emmen een veejay show wil realiseren.



Andere projecten die een financiële bijdrage krijgen zijn het verhalenprogramma Zomeravond in Tivoli en het workshopprogramma Schilderen vanuit natuurlijke stroming uit Assen, het muzikale project My Generation van Popkoor Emmen en het workshop programma van Schildergroep Annerveenschekanaal.