Drentse apothekers kunnen moeilijk aan medicijnen komen

EMMEN - Verschillende apotheken in Drenthe hebben al weken moeite om aan voldoende medicijnen te komen. De oorzaak is een softwarestoring bij medicijnengroothandel Alliance.

"Als ik vandaag iets bestel, dan weet ik niet of ik het morgen in huis heb", vertelt apotheker Eelco Otten van apotheek de Vriendschap in Emmen.Om het probleem op te lossen heeft Otten veel contact met andere apothekers in de provincie. "Wij doen er alles aan om medicijnen op tijd aan onze klanten te kunnen leveren. Daarvoor kloppen we aan bij collega's maar gaan we ook naar andere groothandels."Voor de apothekers is het erg vervelend, vindt Otten. "Wij moeten hierdoor extra personeel inzetten." Voorlopig redt apotheek De Vriendschap het nog. "Het is nu nog haalbaar om elders medicijnen te regelen, maar dit moet geen twee weken meer duren."Medicijnleverancier Alliance heeft onlangs het computersystemen vernieuwd. Hierdoor zouden bestellingen niet goed doorkomen, meldt Omroep Brabant