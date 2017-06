Bewoners koloniedorpen maken eigen wandelboekje

Inwoners maken en ontwerpen zelf een wandelboekje (foto: RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - Het was een lang gekoesterde wens van een groep inwoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord. Een boekje vol met wandelroutes. En het is gelukt.

Het gaat om een initiatief vanuit Dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord. Inwoners van de twee dorpen hebben dertien wandelroutes gemaakt variërend van twee tot achttien kilometer.



Wat zie je onderweg?

De routes lopen rondom de twee dorpen en gaan ook de natuur van Landgoed De Eese en Vledder in. In het boekje wordt een beschrijving gegeven van allerlei monumenten en geschiedenis die je tijdens de wandelingen onderweg tegen komt.



Volgens de makers komt het vaak genoeg voor dat de eigen inwoners niet eens weten hoe mooi de omgeving is. Het routeboekje is, zo zegt DFW, ook goed bruikbaar voor toeristen.



De Dorpsgemeenschap heeft het boekje huis-aan-huis verspreidt in de twee dorpen en het naastliggende dorp Nijensleek.