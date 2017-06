Operatierobot neemt werk chirurgen over in Scheper Ziekenhuis Emmen

EMMEN - Bij locatie Scheper in Emmen van Treant Zorggroep worden sinds mei gynaecologische operaties uitgevoerd met een robot. Da Vinci heet het apparaat.

Een historische naam voor een hypermodern, bijna surrealistisch, apparaat. De chirurgen zitten op enkele meters afstand van de patiënt en bedienen vanachter een console met 3-d videobeeld de instrumenten die in de patiënt zitten. Ze raken de patiënt niet aan. Wel staan er OK-assistenten rondom de operatietafel.Gynaecoloog Andreas Henke verwijderde vanochtend een baarmoeder op deze wijze:"Ik zou in principe met deze robot de patiënt vanuit Amerika kunnen opereren. Op grond van ethische en juridische redenen doen we dat natuurlijk niet."Ook ervaren de chirurgen veel minder fysieke vermoeidheid, doordat ze achter een console zitten en niet urenlang op hun benen hoeven te staan. "Als een chirurg zich lekker en comfortabel voelt, is dat ook beter voor de patiënten", zo redeneert Henke.De robot werd sinds vorig jaar al gebruikt bij diverse prostaatoperaties. Uroloog Ben Knipscheer zorgde ervoor dat de robot naar Emmen kwam. "Wij deden al veel kijkoperaties. Met deze robot voegen we röntgen-beelden samen met chirurgische beelden van de patiënt waardoor we veel meer details kunnen zien.""Indirect zijn er ook voordelen voor de patiënt wanneer ze geopereerd worden door middel van de robot", legt dokter Henke uit. "Ze hebben beduidend minder last van bloedverlies."De Da Vinci robot kost 3 miljoen in aanschaf. Daarnaast zijn er jaarlijkse onderhoudskosten van zo'n slordige 200.000 euro. Toch kunnen die kosten uit, vindt Knipscheer. "Als een dokter langer fit blijft kan je betere prestaties leveren. We voorkomen complicaties, zodat een patiënt korter op de intensive care verblijft. Ook die kosten spaar je uit. En", zo voegt hij er lachend aan toe,"doordat het opereren op deze manier ergonomisch veel beter is, slijten de dokters minder hard. Dokters hebben veel gekost voor de maatschappij om ze op te leiden. Als ze langer meegaan, leveren ze langer geld op."In november wil het ziekenhuis in Emmen ook gespecialiseerde bekkenbodem-operaties gaan uitvoeren met behulp van de robot.