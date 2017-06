Leerlingen WA van Lieflandschool prokkelen wat af

Leerlingen van de WA van Lieflandschool lopen vandaag stage (foto: Steven Ophoff/RTV Drenthe)

ASSEN - Leerlingen van de WA van Lieflandschool lopen vandaag stage bij verschillende bedrijven in Assen. In warenhuis Van der Veen helpen liefst vier leerlingen op de keuken- en de dierenafdeling.

De WA van Lieflandschool is een school voor speciaal onderwijs. Haar leerlingen komen tijdens de zogeheten Prokkelweek in contact met de praktijk en met werknemers van bedrijven zonder beperking.



In het Asser warenhuis maken Britt en Marijn popcakes, een soort cupcakes maar dan in de vorm van een lolly. Bij het koken brengen ze in de praktijk wat ze op school hebben geleerd. De lolly's worden versierd met oranje chocola en rood-wit-blauwe spikkels en dan aangeboden aan de winkelende bezoekers.



Silke en Alyssa helpen mee in de dierenwinkel. Hokken verschonen, vogels voeren en konijnen kammen staat daar op het program. De baas van de dierenwinkel is te spreken over de hulp. "Volgend jaar weer!"

