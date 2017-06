Man uit Schoonebeek krijgt werkstraf voor oplichten Ziggo

De rechter oordeelde dat man schuldig is aan oplichting en flessentrekkerij (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK – Een 34-jarige man uit Schoonebeek moet voor oplichting en flessentrekkerij als straf honderd uur werken. Als waarschuwing kreeg de man drie maanden voorwaardelijk cel opgelegd. De straf is gelijk aan de eis.

De man kocht in de periode van 2008 tot 2015 producten bij kabelexploitant Ziggo, maar betaalde hier niet voor. Veel werd via internet doorverkocht.



Een storingsmonteur, die door de Schoonebeker was gebeld, vertrouwde de zaak niet. Hij dacht de man te herkennen uit het televisieprogramma Tros Opgelicht. De monteur schakelde zijn baas in. Ziggo startte een onderzoek.



Het bleek dat de man uit Schoonebeek op meerdere adressen had gewoond. Er bleven rekeningen onbetaald in onder meer Zwartemeer, Borger en Emmen.



De man werd in 2015 nog tot een werkstraf veroordeeld voor oplichting. Deze zaak is toen niet meegenomen. Daarom kreeg de man opnieuw een werkstraf.