Oerend HarTT: de winst van Streuer

ASSEN - Net niet. En weer niet. Nog steeds niet. Steeds komt de finish te vroeg, of juist net te laat. Het zijspanduo Egbert Streuer en Bernard Schnieders weet de race op het TT Circuit in thuisstad Assen maar niet te winnen. Tot die ene dag in 1987.

In aanloop naar de TT haalt RTV Drenthe herinneringen op aan eerdere edities van de Dutch TT in Assen. Deze week: een podcast over de overwinning van zijspanduo Egbert Streuer en Bernard Schnieders in 1987. Voor het complete verhaal met onder meer het originele geluid van de race, kunt u bovenaan dit bericht de audio beluisteren.

Het is niet spannend of ze de concurrentie voorblijven. Houdt het apparaat het? Houden ze hem op de weg? Huub Paulissen

Het past niet bij een Assenaar, een nuchtere man. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar op die avond gaat hij helemaal los. Huub Paulissen

