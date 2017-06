Internet op je telefoon over de grens vanaf nu zonder extra kosten

ASSEN - Torenhoge telefoonrekeningen na een vakantie in het buitenland zijn vanaf vandaag grotendeels verleden tijd. Het gebruik van mobiel internet in EU-landen kost namelijk hetzelfde als internetten in Nederland.

Vakantiegangers kunnen dus een stuk goedkoper internetten, maar ook inwoners van de grensstreek in Zuidoost-Drenthe hoeven niet constant te checken of ze contact hebben met een Duits netwerk.Om misbruik van de nieuwe wet te voorkomen, zijn wel zogenoemde 'fair use'-regels ingesteld. Een van die regels is dat de gebruiker meer thuis moet zijn dan in het buitenland. Dus overwinter je in Spanje of ga je een jaar in Duitsland wonen en studeren, dan gaat de regelgeving voor roaming niet op. Dan zul je een abonnement of simkaart in het buitenland moeten aanschaffen.Inwoners van de grensstreek hoeven zich echter geen zorgen te maken dat ze de regels overtreden. Zolang de telefoon één keer per dag contact maakt met een Nederlands netwerk, geldt dat niet als roaming, maar als thuisgebruik.Als een provider misbruik vermoedt, kunnen de belgegevens over vier maanden opgevraagd worden. Als iemand inderdaad de regels overtreedt kan er een straftoeslag volgen van maximaal 3,2 cent per belminuut, 1 cent per smsje en 7,70 euro per gigabyte aan data.Dit betekent overigens niet dat internetten in het buitenland altijd goedkoop uitvalt. De regels zijn alleen geldig voor alle 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor dwergstaten als Andorra, Vaticaanstad en Monaco zijn de regels per provider verschillend.Aan het zwembad in Turkije de laatste tien uitzendingen van Drenthe Nu terugkijken , kan dus wel een duur grapje worden. Er zijn meer uitzonderingen en bijzonderheden. Algemeen Dagblad maakte een handig lijstje met de antwoorden op zestien vragen.