Agressieve vrouw uit Erica op vrije voeten

De politie heeft de vrouw vrijgelaten die een groepje jongeren in Wachtum aanreed (foto: archief RTV Drenthe)

WACHTUM - De 21-jarige vrouw uit Erica die afgelopen weekend met haar auto inreed op een groepje jongeren in Wachtum, is door de politie vrijgelaten.

Na een vechtpartij stonden de jongeren op de weg. Toen de politie een verklaring kwam opnemen, liep de 21-jarige vrouw weg, stapte in een auto en reed in op de groep. Drie personen raakten gewond en zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Twee jongens zijn kort buiten westen geweest, een vrouw raakte gewond aan haar knie.



Voor de agressieve actie heeft de verdachte een aantal dagen in de cel vastgezeten. De officier van justitie gaat de strafeis bepalen.