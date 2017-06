Willem Foorthuis: We zijn op economisch gebied een 'domme' generatie

'We produceren hier gas en olie, maar alles wordt afgevoerd en niet verwerkt' (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het Noorden kan veel geld verdienen en werkgelegenheid creëren door zelf van grondstoffen, producten te maken. Dat zegt Willem Foorthuis van de Hanze Hogeschool.

Foorthuis is lector coöperatief duurzaam ondernemen. "We produceren in het Noorden voorbeeldig. Denk maar aan gas, olie, zout en agrarische producten. Maar alles wordt afgevoerd en niet verwerkt." En daar wordt nu juist geld aan verdiend.



'We zijn een domme generatie'

Volgens Foorthuis draait het om 'verwaarding'. Van een grondstof een product maken dat geld en werkgelegenheid oplevert. "Ik koop geen varken, maar een stukje spek of ham bijvoorbeeld. Onze varkens gaan naar Zuid Europa voor een paar euro en komen voor veel geld weer terug in bijvoorbeeld spek of ham. Ja, dan ben je een derde wereldeconomie."



De vraag is natuurlijk of dat erg is, want veel multinationals verwerken noordelijke grondstoffen tot hoogwaardige producten. Dat levert dan ook weer geld op. Maar Foorthuis is het daar niet mee eens. "Ik vind het schandalig. Op wereldschaal is food belangrijk. Maar grondstoffen zijn minder waard dan de eindproducten. Ergens blijft geld hangen."



'Maak nou eens gebruik van onderwijsinstellingen'

De lector van de Hanze Hogeschool in Groningen pleit voor oprichting van eigen verwerkers. Die zijn we te veel kwijtgeraakt. Kijk maar naar de slachterij van Udema in Gieten. "We zijn een domme generatie." Het is weer tijd voor de ouderwetse coöperatie.



Foorthuis denkt dat het Noorden miljarden laat liggen. "Als je voor de ontwikkeling van producten gebruik maakt van al die onderwijsinstellingen in het Noorden, dan moeten we een betere economie krijgen", zegt hij.

Door: Andries Ophof Correctie melden