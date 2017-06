​Weiteveen krijgt in april 2018 grootste schaapskooi van Nederland

Schaapskudde bij Weiteveen (foto: RTV Drenthe)

WEITEVEEN - De grootste, en volgens de provincie de meest innovatieve schaapskooi in Nederland, staat in april volgend jaar in het Bargerveen bij Weiteveen. Voor de zomer gaat de eerste schop de grond in.





Beleven

“De schaapskooi in Bargerveen is een belangrijk onderdeel van ons programma Natuurlijk Platteland. Naast het beschermen van ons prachtige Drentse landschap maken we juist ook ruimte voor het beleven en benutten ervan”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet. "Ook daarom ronden we de bouw ruim voor het nieuwe toeristenseizoen van 2018 af."



Aannemer uit Emmen

Aannemer Brands uit Emmen neemt de klus via een aanbesteding op zich. "De firma Brands beschikt over de juiste ervaring en papieren voor deze gezichtsbepalende klus", aldus de provincie.



Naar verwachting kunnen de eerste schapen en koeien de schaapskooi medio december betrekken. De schaapskooi biedt ruimte aan 1.000 schapen en 110 runderen. Vanaf het dak heeft de bezoeker straks een uitzicht over de hei en de schapendrift. De bouw van de schaapskooi is volgens de provincie "losjes gebaseerd op het beroemde schilderij de Plaggenhut van Vincent van Gogh."