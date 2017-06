Medewerkers Jumbo-distributiecentrum Beilen bieden petitie aan: 'Niet met directie om tafel gaan'

BEILEN - Ruim honderd medewerkers van Jumbo-distributiecentra, waaronder die in Beilen, hebben vanmiddag in Asperen een petitie aan de centrale ondernemingsraad van het bedrijf aangeboden.

Stakende werknemers Jumbo-distributiecentrum Beilen weer aan het werk

Werknemers Jumbo distributiecentrum Beilen voeren opnieuw actie