Westerveld gaat onveilige fietspaden aanpakken

WESTERVELD - De gemeente Westerveld gaat ingrijpen bij gevaarlijke fietspaden. De komende tijd worden paaltjes en andere obstakels verwijderd die riskante situaties kunnen opleveren.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er veel ongelukken gebeuren op en langs fietspaden door obstakels.Westerveld wil graag de fietsgemeente van Drenthe worden. “Fietsveiligheid is daarom een belangrijk aspect voor ons”, vertelt wethouder Homme Geertsma. “In 2016 hebben we daarom onderzoek gedaan naar de noodzaak van de paaltjes en obstakels op onze fietspaden. Op basis daarvan hebben we besloten om op ongeveer honderd plekken de obstakels weg te halen.”Paaltjes en obstakels die op plekken de situatie juist veiliger maken, worden beter zichtbaar gemaakt en gemarkeerd. De komende jaren gaat Westerveld verder werken aan het veiliger maken van de fietspaden. De provincie maakt hier geld voor vrij.