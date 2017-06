VVD krijgt geen steun voor gratis parkeren in avond en op zondag in Assen

ASSEN - De VVD krijgt geen politieke steun voor haar poging om betaald straatparkeren in het Asser centrum in de avonduren en op zondagmiddag weer af te schaffen.

De meeste partijen voelen er niks voor, om ineens het parkeerbeleid weer op één punt aan te passen. "Die extra parkeerduur nu ineens weer afschaffen, dat lijkt ons meer voor de bühne", zeggen partijen als ChristenUnie, D66, PvdA en CDA. De extra parkeertijd, die vanaf 2015 is ingevoerd om de parkeergarages beter te vullen, blijft daarom van kracht.Stadspartij PLOP vindt dat de VVD te gemakkelijk voorbij gaat aan de paar ton aan inkomsten, die Assen hierdoor misloopt. "Ze geven geen dekking aan, dus afschaffen is één ding, maar hoe zit het met het geld voor de komende jaren", aldus PLOP-fractievoorzitter Janna Booij.De PvdA vindt dat het nieuwe parkeerbeleid van Assen 'eerst maar eens goed moet rijpen'. "Elke keer roeptoeteren dat het weer gratis moet, daarmee zet je mensen op het verkeerde been", zegt PvdA-fractievoorzitter Martin Sagel. "We hebben het straatparkeren al eerder op bepaalde punten aangepast . Daar moet het eerst bij blijven."Alleen SP en OpAssen steunen de VVD. De partij legt haar motie vanavond nog wel aan de raad voor, ook al is nu al duidelijk dat er geen meerderheid voor is. De VVD wil terug naar gratis straatparkeren in de avond en op zondagmiddag, na klachten van ondernemers, horeca en bewoners in het centrum. Die ervaren de uitgebreide parkeerduur als een grote last.Of het nieuwe parkeerbeleid met de extra uren voor straatparkeren ook tot in lengte van jaren in het centrum overeind blijft, is nog wel de vraag. Het CDA wil het liefst naar een heroverweging van het volledige parkeerbeleid in de Asser binnenstad.ChristenUnie en D66 willen vooral van de ondernemers zelf eens horen, wat zij voor ideeën hebben over het parkeren in het centrum, ook in relatie tot de vernieuwingsplannen voor de binnenstad. "We weten dat sommige ondernemers problemen hebben met de uitgebreide parkeertijden. Maar laat ze dan contact opnemen met de gemeente, en zelf met oplossingen komen", aldus Remi Moes van D66.