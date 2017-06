Definitief speelschema FC Emmen voor komend seizoen bekend

VOETBAL - FC Emmen begint het seizoen 2017/2018 definitief met een uitwedstrijd in Waalwijk tegen RKC. De wedstrijd staat gepland voor vrijdag 18 augustus in het Mandemakers Stadion.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen definitieve programma van de KNVB. FC Emmen speelt op vrijdag 25 augustus voor het eerst thuis, tegen FC Eindhoven. De eerste derby tegen SC Cambuur staat op vrijdag 6 oktober op het programma en wordt in Emmen gespeeld.FC Emmen speelt komend seizoen 32 keer op vrijdagavond en vijf keer op maandagavond. Opvallend is dat Emmen vier keer uit speelt op maandag. Één wedstrijd staat ingepland op een zaterdag: op 28 april, de dag na Koningsdag, speelt FC Emmen thuis tegen Jong FC Utrecht.De Jupiler League begint twee weken later aan het seizoen dan in het afgelopen jaar. Met de latere start van de competitie komt de KNVB de clubs tegemoet, die hiermee willen zorgen dat de supporters de seizoensopening niet hoeven te missen wegens vakantie. In tegenstelling tot de voorgaande drie seizoenen wordt er wel doorgevoetbald in de Jupiler League tijdens de interlandperiodes in september en oktober van dit jaar en in maart 2018.De Jupiler League heeft maar een winterstop van twee weken, van 23 december tot en met 11 januari.