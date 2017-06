Zuidlaren voor miljoenen op de schop

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo wil miljoenen investeren in het dorp Zuidlaren.

Het geld is bedoeld voor de acht scholen in het dorp en voor ontwikkelingen in het centrum. "Het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve is daar een belangrijk onderdeel van", zegt wethouder Nina Hofstra.Al jaren wordt gesproken over wat er met het terrein moet gebeuren. Plannen voor woningbouw haalden het niet. Het complex werd vorig jaar gesloopt en sindsdien gebeurt er niets meer op het terrein. "Op 4 juli vertellen we meer over de plannen voor het gebied en de laatste stand van zaken", aldus HofstraDe zeven lagere scholen en middelbare school in Zuidlaren krijgen geld voor nieuwbouw. "De schoolgebouwen zijn inmiddels ouder dan veertig jaar en dan is het tijd voor iets nieuws", aldus de wethouder. De scholen in de rest van de gemeente zijn de afgelopen jaren al aangepakt. De raad moet na de zomer een beslissing nemen over de investeringen.