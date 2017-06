Hoogeveense verzekeraar TVM wil transporters met dashcam belonen

HOOGEVEEN - Transportbedrijven die een dashcam plaatsen in hun voertuigen, kunnen mogelijk worden gecompenseerd in de verzekeringskosten.

Dat zegt Joost Sterenborg van de Hoogeveense verzekeringsmaatschappij TVM."We willen de dashcams in vrachtwagens niet verplicht stellen. Maar we zijn er wel voorstander van dat vrachtwagens ermee rijden", vertelt Sterenborg. "We onderzoeken nu de mogelijkheden om bedrijven die dashcams plaatsen, te belonen. De premie omlaag doen kan een oplossing zijn, of je moet het zoeken in eigen risico's of andere vormen."Gisteren werd bekend dat vrachtwagenchauffeurs van wie het rijgedrag in de gaten wordt gehouden met een dashcam, minder vaak betrokken zijn bij ongelukken. De resultaten kwamen naar voren uit een proef van het Hoogeveense TVM."Ons vermoeden is dat het een preventieve werking heeft, omdat er iets hangt dat bewijsmateriaal kan verzamelen. Maar het echte effect bereik je als je chauffeurs aanspreekt op situaties", zegt Sterenborg.Volgens Sterenborg hoeven chauffeurs zich geen zorgen te maken over hun privacy. "We hebben er veel tijd ingestoken om de privacy te waarborgen. De dashcam filmt naar buiten, dus de chauffeur komt niet in beeld. En we zorgen dat de beelden niet openbaar worden gemaakt."Bovendien worden alleen beelden bewaard, waarbij op basis van remkracht of versnelling wordt vermoed dat er sprake is van een onveilige situatie. De dashcam bewaart in zo'n geval een fragment van twintig seconden.Het plaatsen van een dashcam lijkt een gemakkelijke oplossing om de verkeersveiligheid te bevorderen. Maar volgens Sterenborg komt er meer bij kijken. "Een transportbedrijf heeft een heel groot aantal chauffeurs, dus je moet vooral tijd investeren. En je moet ze overtuigen dat het beter en anders kan."