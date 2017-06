Hoofdverdachte Maggiora: Drugslab bij seksclub was van mij

ASSEN/MEPPEL - Hoofdverdachte Saied H. in drugszaak Maggiora legde vandaag in de rechtbank voor het eerst een verklaring af over zijn betrokkenheid bij de zaak. Waar de 33-jarige Meppeler zich bij de politie nog beriep op zijn zwijgrecht, zat hij in de Asser rechtbank op de praatstoel.

Vandaag stonden hij, Mel E. (34), Kamal A. (33), Hassan H. (53) en Willem S. (43) terecht voor het voorbereiden van de import van 400 kilo cocaïne. Nadat ze volgens het Openbaar Ministerie eind 2014 en begin 2015 in totaal 88 kilo coke importeerden vanuit de Dominicaanse Republiek , wilden ze daarna met de 400 kilo een grote klapper maken om het daarna rustiger aan te gaan doen.Dat laatste zei medeverdachte Ivo J. (28) in een van zijn vele bekennende verklaringen bij de politie. J. zelf staat vrijdag achter gesloten deuren terecht . De vijf mannen die donderdag terechtstonden ontkenden de nieuwe importplannen.Over opgenomen gesprekken in zijn auto in 2015, waarbij Saied H. volgens J. over de plannen zou hebben gesproken, verklaarde H. in de rechtbank dat hij destijds zo zwaar verslaafd was aan cocaïne dat hij niet wist wat hij zei. “Ik leed aan grootheidswaan en vertelde stoere verhalen. Van een dubbeltje maakte ik in mijn verhalen duizend euro. Dat komt mij nu duur te staan.”J.’s verklaringen zijn onzin, zei H. “Hij heeft ons allemaal genaaid. Ivo was mijn beste vriend; ik weet niet waarom hij dit heeft gedaan. Hij maakt mij in zijn verklaringen een boze man van twee meter lang en twee meter breed, maar niemand hoeft bang voor mij te zijn. Wij zijn geen gangsters of zo.” Ook zei H. dat J. functioneerde als zijn hersens en dat die alles voor hem regelde.Ondertussen wordt J. door justitie beveiligd, omdat er vorig jaar informatie bij de politie binnenkwam dat H. hem wilde laten liquideren vanwege alle verklaringen.Verder bekende Saied H. dat het drugslaboratorium, dat in 2013 werd gevonden in een schuur naast seksclub De Boerderij in Kolderveense Bovenboer van hem was. Mel E., eigenaar van de club en de schuur, wist er volgens H. niks vanaf. H.: “Ivo en ik hadden het geregeld en we hebben Mel er buiten gehouden. Wij hebben iemand geregeld die er drugs ging maken. Ik wilde geld verdienen.” Uiteindelijk verdiende hij met het lab slechts 3.000 euro, zei hij.J. wordt door het OM niet verdacht van betrokkenheid bij het lab. Volgens J. maakten Mel E. en Saied H. juist samen speed in het lab. Dat ze verhandelden naar onder meer Zweden. De twee zouden er flink aan hebben verdiend. Het Openbaar Ministerie vindt J.’s verklaringen betrouwbaar.Het lab werd na een tip aan de politie in december 2013 opgerold. De politie verhoorde Mel E., maar kreeg de zaak niet rond. Omdat Ivo J. er na de arrestatie van de bende in 2015 over verklaarde, is het drugslab nu alsnog bij de zaak Maggiora betrokken. E. heeft altijd ontkend dat het van hem was.