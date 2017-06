Pauperparadijs begint weer: 40.000 kaarten verkocht

Een nieuwe serie voorstellingen van het Pauperparadijs is begonnen (foto: Twitter Pauperparadijs)

VEENHUIZEN - In Veenhuizen is vanavond de aftrap van een nieuwe serie voorstellingen van het Pauperparadijs.

Inmiddels zijn er 40.000 kaarten verkocht voor het theaterstuk, zo vertelde regisseur Tom de Ket voor aanvang van de zogeheten reprise première.Ook is een cd met muziek uit de voorstellingen gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen.De voorstellingen van het Pauperparadijs zijn tot 6 augustus te zien op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Niet iedereen is daar blij mee. Een aantal omwonenden zegt overlast te hebben van de voorstellingen en stapt daarom naar de rechter Vorig jaar werd het Pauperparadijs veertig keer opgevoerd. Alle voorstellingen waren toen uitverkocht.Het Pauperparadijs vertelt het verhaal van twee paupers: Teunis en Cato. Teunis wordt als jonge, Amsterdamse wees gedeporteerd naar Veenhuizen. Daar wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato. De twee proberen samen Veenhuizen te ontvluchten.