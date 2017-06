Unieke bunker in Emmen wordt niet gesloopt

EMMEN - De ondergrondse BB-bunker aan de Van Schaikweg in Emmen wordt niet gesloopt.

Er zijn plannen om huizen te bouwen in de omgeving van de bunker. De gemeente Emmen heeft aan eigenaar Stichting Archeologie en Monument (SAM) laten weten dat eventuele woningbouw op deze plek bovenop de bunker wordt gerealiseerd.De bunker stamt uit de Koude Oorlog en werd gemaakt om in geval van een Russische aanval onder meer militaire transporten aan te sturen. Deze, en andere door ons land verspreide commandoposten, moesten ons land twee weken draaiende houden tot Amerikaanse versterkingen gearriveerd waren.De Emmer ondergrondse commandobunker van de voormalige dienst Bescherming Bevolking is de best bewaard gebleven post van ons land. Het besluit om de bunker te sparen is een grote opluchting voor de stichting. Voorzitter Gerrie van der Veen: “Zowel wethouders als ambtenaren hebben hier rondgekeken. Zij waren enthousiast over wat ze aantroffen. Dat gaf ons al een goed gevoel.”De vrijwilligers gaan de bunker uit de Koude Oorlog trouwens deels in ere herstellen. De slaap- en communicatieplekken in de bunker worden in oude staat hersteld. “We gaan nu op zoek naar spullen om het weer authentiek te kunnen inrichten”, legt de SAM-voorzitter uit. Op 9 september is de bunker tijdens de open-monumentendag weer toegankelijk voor het publiek.