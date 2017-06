Drentse VVD wil duidelijkheid over 'politieloos platteland'

ASSEN - Is het Drentse platteland nou een luilekkerland voor criminelen of niet? Op die vraag wil de VVD Drenthe het antwoord van commissaris van de koning Jozias van Aartsen.

De twaalf commissarissen van de koning in ons land concludeerden in een rapport dat er te weinig politie is op het platteland en dat criminelen nagenoeg vrij spel hebben.Maar meteen na publicatie van het rapport gaf Marco Out, voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen, aan dat hij zich niet herkent in die kritiek."De VVD Statenfractie vindt het opmerkelijk dat twee Drentse overheidslagen met zo’n verschillende insteek publiceren over veiligheid en politie-inzet op het Drentse platteland", laat Jan Smits namens de VVD-Statenfractie weten."Wat is nou waar in Drenthe? Heeft Drenthe een 'politieloos platteland' of is het geen vrijplaats voor criminelen?", aldus Smits.De nieuwe politiechef van Drenthe, Naomi Hoekstra, zegt overigens dat de politie de 'criminaliteit hier zeker niet laat liggen'