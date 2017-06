Brandweer voorkomt dat oldtimer in vlammen opgaat

De brandweer wist de oldtimer te redden (foto: Persbureau Meter)

EEN-WEST/HAULERWIJK - In een schuur bij een huis aan de Leeksterweg tussen Een-West en Haulerwijk heeft vanavond een brand gewoed.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de oldtimer, die in de schuur stond, in vlammen opging.



Het vuur was ontstaan nadat brandbare vloeistoffen door de hitte van de zon vlam hadden gevat. Een buurman ontdekte de brand. Hij zag rook uit de schuur komen. De eigenaar probeerde met een mestvork de brandende flessen uit de schuur te verwijderen. Dit lukte, maar hij raakte wel lichtgewond.