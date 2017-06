Drents kniepertie krijgt eigen postzegel

ASSEN - Het kniepertie wordt vereeuwigd op een postzegel. De Drentse lekkernij maakt deel uit van een nieuwe serie postzegels van Post NL die maandag uitkomt.

De nieuwe serie staat volledig in het teken van Nederlandse lekkernijen.Andere versnaperingen die een eigen postzegel krijgen, zijn onder meer de Groningse eierbal, het Friese suikerbrood en de Limburgse vlaai. Het Drentse kniepertie is een dunne, harde wafel die wordt gegeten tijdens de jaarwisseling.Het is niet voor het eerst dat er iets 'typisch' Drents op een postzegel is afgebeeld. Begin dit jaar kwam een vel postzegels uit met afbeeldingen van de Drentsche Aa