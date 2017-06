Vogels voelen zich thuis in natte rietkraag bij Zuidlaardermeer

ZUIDLAREN - Steeds meer vogels, waaronder de roerdomp, zwarte stern en de ralreiger, komen naar het Zuidlaardermeergebied.

Dat komt door de aanleg van waterrijke rietkragen. Een jaar geleden was de rietrand rondom het meer nog kurkdroog. Het Groninger Landschap heeft daarom zo'n dertig centimeter grond afgegraven, waardoor de oevers weer waterrijk gebied zijn geworden. En dat werpt zijn vruchten af. De 'natte' kraag om het meer heen blijkt vooral voor de roerdomp en de stern een voorwaarde om te broeden."We hadden hier water in het meer en daarnaast droog land, daar zat niets tussenin", zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTV Noord . De aanleg van de rietkraag kostte zo'n acht ton. De provincie Groningen betaalde het meerendeel daarvan, maar enkele bedrijven hebben ook geld in het project gestoken.Nu draagt het Groninger Landschap de aanpak van het Zuidlaardermeer over aan waterschap Hunze en Aa's. De waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer voldoet namelijk nog lang niet aan de eisen. "Daar gaan wij nu verder mee aan de slag", aldus Tjip Douwstra van het waterschap.