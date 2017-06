Bart Mik blijft bij Hurry-Up

Bart Mik op de voorgrond (foto facebook: Bart Mik)

HANDBAL - Bart Mik speelt ook komend seizoen voor Hurry-Up uit Zwartemeer. De vlugge rechterhoekspeler verlengde vanavond zijn contract met één seizoen.

Mik kwam in 2013 over van Unitas uit Rolde en heeft zich sindsdien gemanifesteerd als een trefzekere hoekspeler in de BENE-League en de eredivisie. De 23-jarige Mik begon zijn handbalcarrière bij Aeolus uit Wildervank.



Het afgelopen seizoen bereikte de Drent met Hurry-Up drie halve finales: in de europacup, de beker en in de strijd om de landstitel.