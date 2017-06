Tweede autobrand in Hoogeveen in één dag tijd

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is donderdagavond een auto in vlammen opgegaan. De wagen stond geparkeerd aan de Ruyterstraat.

Het vuur is geblust met een deken. Op die manier blijven meer sporen behouden en kan de politie beter onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.Eerder op de dag woedde ook al brand in een auto aan de Bentinckslaan . Ook naar de oorzaak van deze brand wordt nog onderzoek gedaan.Hoogeveen werd tijdenlang geteisterd door verdachte autobranden. Daarvoor is uiteindelijk een aantal verdachten opgepakt. In mei van dit jaar concludeerde een onderzoeksbureau dat het aantal brandstichtingen in auto's in Hoogeveen niet hoger lag dan in andere, vergelijkbare gemeenten.